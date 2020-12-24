شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال لوزير الرياضة: «فين مخالفات الأهلي وباقي الأندية؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني لنادي طنطا، سؤالا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقفه من إعلان مخالفات النادي الأهلي وباقي الأندية واتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية.
وقال عبدالعال: «بسأل وزير الرياضة فين مخالفات الأهلي وباقي الأندية، مثلما فعلت وأعلنت مخالفات نادي الزمالك وقررت استبعاد مجلس الإدارة؟».
وشدد المدير الفني لطنطا على أن وزير الرياضة قد يرحل وقد يتم تغيير الوزارة بالكامل قبل أن يتم إعلان مخالفات الأهلي أو الأندية الأخري.
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