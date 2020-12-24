شكرا لقرائتكم خبر عن يوريتيتش: طرد محمود خميس أفاد النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة - أحمد مصطفى

اعتبر الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش مدرب النصر أن الطرد الذي تعرض لها محمود خميس لاعب «العميد» خلال لقاء ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام عجمان كان مفيداً للفريق.

خرج النصر بفوز ثمين أمام عجمان 2-صفر ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الشارقة في لقاء ناري.

وعبر المدرب الكرواتي عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة المهمة، مقدماً التهنئة للاعبيه على الفوز الذي تحقق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مواجهة الشارقة لن تكون سهلة، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عنها حيث ستقام المباراة بعد أكثر من شهر.

وبسؤاله عن كيفية الاستفادة من تجربة اللعب بعشرة لاعبين بعد حالة الطرد التي تعرض لها الفريق قال المدرب: هي تجربة مفيدة ودرس للاعبين في المباريات المقبلة.

وعن وجود تيجالي على دكة البدلاء ثم اشراكه في أوخر المباراة قال«هذا الأمر قرار لي بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية».

من جهته، اعتبر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن خطأ كبيراً وقع فيه فريقه تسبب في دخول مرماه الهدف الأول خلال اللقاء، ما جعل اللقاء يسير بشكل مختلف، وتسبب ذلك في دخول الهدف الثاني من بعض الأخطاء السهلة، أبرزها عدم الاستحواذ الجيد.

وعلى الرغم من الخسارة أكد الرمادي أن فريقه يواجه سوء الحظ، فهو كان مميزاً في الشوط الأول لكنه لم يسجل، مؤكداً أن فريقه مطالب بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها. ولفت الرمادي إلى أن فريقه يعاني من آفه وهي عدم التسجيل رغم سيطرته في بعض أوقات المباراة، وهو مايعني ضرورة أن تكون هناك مراجعة، موجهاً رسالة للاعبي الفريق من المواطنين والأجانب حيث طالبهم بالمزيد من العمل.

وفيما يتعلق بوجود تغييرات في الفريق خلال الفترة المقبلة قال: كافة الأمور واردة خلال الفترة المقبلة.