عاجل | محمد صلاح يرحل عن «فريق ليفربول»

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يمدد عقده رفقة "الريدز".

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع ليفربول في يونيو 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما في صيف 2017 في صفقة قدرت بـ48 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، نقلاً من صحيفة "ذا أتلتيك"، أن ليفربول يواجه مشكلة من حيث تجديد عقد محمد صلاح وهو أمر سيجبر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني إلى جانب وجود رغبة من إدارة النادي حول تحسين عقد صاحب القميص رقم 11 إلا أن مو لن يمدد عقده في الوقت القريب.

وأوضحت الصحيفة، أن يورجن كلوب سيقرر إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لرحيل صلاح من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.