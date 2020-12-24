بسبب كورونا.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بصورة مؤقتة بقرار من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نتيجة لمخالفات مالية وإدارية في المجلس السابق والذي كان يتولاه مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الرئيس المؤقت الجديد للجنة لإدارة الزمالك سواء كان بتعيين النائب هشام إبراهيم أو اختيار اسم آخر.

ويستعد الزمالك حاليًا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات مسابقة دوري we المصري.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي يوم الإثنين قبل أن يقرر اتحاد الكرة أمس الأربعاء تأجيل اللقاء.

جدير بالذكر أن الزمالك افتتح موسمه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة (2-0) ثم التعادل الإيجابي أمام بيراميدز بنتيجة (1-1).