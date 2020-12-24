"غياب الشفافية يفتح التكهنات".. أول تعليق من الزمالك على تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءل عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، عن أسباب تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي كان مقررًا إقامتها يوم الاثنين المقبل (28 ديسمبر) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على أن يخوض الأبيض مباراة أمام سموحة، بينما يلتقي الأهلي مع الاتحاد في اليوم ذاته.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، قال سالم: "الأندية الكبيرة عليها مسؤولية احترام القرارات، ولكن أين أسباب تأجيل القمة؟".

وأضاف: "عدم وجود شفافية يفتح باب التكهنات، هل من المنطق التأجيل لأجل غير مسمى؟!".

وتابع: "ليس هناك احتفالات للكريسماس، فرئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبق وألغى الاحتفالات، والمباراة ستقام بدون جمهور، فلم التأجيل؟".

وعن مفاوضات التجديد مع ساسي، قال: "الأمور تسير بشكل جيد، جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة كاملة".

وبسؤاله عن موقف مصطفى محمد، قال: "اللاعب لديه رغبة شديدة في خوض تجربة الاحتراف، وهناك قناعة كاملة من الادارة أن هذا حقه، الأهم الوصول لعرض يرضي جميع الأطراف".