تقرير.. كلوب يواجه حدثًا استثنائيًا قبل مواجهة ويست بروميتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل مباراة ويست بروميتش يوم الأحد المقبل في إطار الأسبوع الخامس عشر سيكون ليفربول ومدربه يورجن كلوب أمام حدث استثنائي خلال هذا الموسم (2020 - 2021).

ليفربول عانى بشدة من الإصابات التي ضربت صفوفه وتحديدًا في الخط الدفاعي إلى جانب وسط الملعب الأمر الذي جعل "النورمال وان" يلجأ إلى شباب الأكاديمية وهنا الحديث بالتحديد عن الثلاثي كورتس جونز و ريس ويليامز إلى جانب الظهير الأيمن الشاب نيكو ويليامز.

كلوب ورغم الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف فريقه استطاع محليًا أن يتصدر ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة بعد مرور 14 جولة، أما قاريًا فـ"الريدز" تخطى دور المجموعات متصدرًا الترتيب ليواجه لايبزيج في دور ثمن النهائي.

مباراة ويست بروميتش ستشهد حدثًا لكلوب من خلال استعادة جميع لاعبين المصابين وتحديدًا في وسط الملعب، ليكون أمام المدير الفني الألماني 8 أوراق متاحة قبل مباراة الأحد المقبل.

- استعادة تشامبرلين:

مباراة كريستال بالاس الماضية كانت البداية من خلال استعادة يورجن كلوب ورقة أليكس أوكسليد تشامبرلين والذي شارك لمدة 15 دقيقة للمرة الأولى خلال هذا الموسم.

تشامبرلين منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الذهاب بدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم (2017 - 2018) عانى بعض الشيء من المشاركة بصورة أساسية.

وبالطبع يأمل يورجن كلوب إلى استعادة تشامبرلين لمستواه مثلما كان عليه في موسمه الأول بعد أن تم التعاقد معه من جانب آرسنال حيث شارك صاحب الـ27 عامًا في عامه الأول بـ46 مباراة سجل من خلالها خمسة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة.

- تياجو ألكانتارا:

لم يحظ الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا بفرصة المشاركة مع ليفربول إلا في مباراتين حتى الآن منذ انتقاله من صفوف بايرن ميونيخ قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة الديربي أمام إيفرتون بالأسبوع الخامس.

ألكانتارا بعد الإصابة التي أدت إلى غيابه 15 مباراة بواقع (9 مباريات في الدوري+6 مباريات بدوري أبطال أوروبا) أصبح الآن جاهزًا بعد أن شارك في تدريبات الأربعاء ليكون ورقة متاحة لكلوب قبل لقاء الأحد.

- جيمس ميلنر:

ورقة أخرى من الممكن أن يتم الاستعانة بها بعد العودة من الإصابة وهو مشاركة المخضرم جيمس ميلنر بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء برايتون في الأسبوع العاشر والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

ويعتبر ميلنر ورقة مهمة لكلوب نظرًا لإمكانية الاستعانة به في ثلاثة مراكز سواء في منتصف الملعب أو كلاعب ظهير أيسر أو أيمن خاصة بعد الإصابات التي ضربت ترينت ألكسندر أرنولد في مباراة مانشستر سيتي مما جعل يعتمد على صاحب الـ34 عامًا في مركز الظهير الأيمن خلال لقاء السيتي ثم ليستر سيتي.

واستطاع ميلنر أن يشارك مع ليفربول في 14 مباراة بجميع المسابقات خلال هذا الموسم ليصنع هدفًا واحدًا كان في لقاء ليستر سيتي والذي حسمه "الريدز" بنتيجة (3-0).

- 8 أوراق متاحة:

يمتلك كلوب 8 أوراق متاحة في مباراة ويست بروميتش وهم (فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيرجينو فينالدوم - نابي كيتا - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد تشامبرلين - كورتس جونز - جيمس ميلنر).

ونظرًا للحالة الدفاعية من حيث الإصابات في ليفربول فمن المقرر أن يعتمد كلوب على فابينيو في مركز الدفاع ليكون بجوار الكاميروني جويل ماتيب.

مشاركة فابينيو بالدفاع سيجعل كلوب أمامه سبع خيارات إلا أنه من المتوقع أن يواصل الاعتماد على الثلاثي جوردان هندرسون وفينالدوم إلى جانب الشاب كورتس جونز مع الاحتفاظ بباقي الأوراق على مقاعد البدلاء خاصة أن الخيارات محدودة سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي أيضًا.