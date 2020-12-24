الأهلي يصل إلي القاهرة .. ويبدأ الاستعداد للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي وصل إلى القاهرة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي قادماً من النيجر بعد خوضه مباراة ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفاز الأهلي على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي . وعادت بعثة الأهلي عبر طائرة خاصة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديوري هاماني إلى القاهرة. ويبدأ الأهلي اعتباراً من الجمعة استعدادته لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأثنين القادم في الدوري بعد تأجيل مباراة الزمالك. وحقق الأهلي فوزين في انطلاق بطولة الدوري الممتاز على المقاصة وغزل المحلة.

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