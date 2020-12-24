" كيف وصلتم إليّه؟".. شبيه نيمار يكشف لمصراوي كواليس لقاءه الأول بالنجم البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اجتاحت صورهم مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتوا الأنظار إليهم بسبب قرب التشابه المثير بينهم وبين كبار لاعبي أوروبا أمثال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهموفيتش لاعب ايه سي ميلان الإيطالي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني والأسطورة البرازيلية بيليه.

الخليج 365، تواصل مع شبيه نيمار الذي يُدعى "إيجون" (29 عامًا) من البرازيل ومؤسس المجموعة.

يقول إيجون في حديثه لمصراوي: " كنت أعمل كنادل في أحد المطاعم، كان الناس يطلبون التقاط الصور التذكارية معي ولم أكن أفهم الهدف منها، فيما بعد قام مديري بوضع صورتي على أحد الواقع الالكترونية للنسخ البرازيلية ثم بدأت وسائل الإعلام تسلط الضوء علي نظرًا للشبه بيني وبين نيمار".

وأضاف: "قمت بتقديم بعض البرامج التلفزيونية هنا في البرازيل، كما سبق لي تصوير العديد من الإعلانات مع نيمار".

وعن اللقاء الأول بينه وبين نيمار وبم علق لاعب باريس سان جيرمان، قال إيجون: "اللقاء الأول مع نيمار كان خلال تصوير أحد الإعلانات الخاصة بالهواتف المحمولة، وعندما رآني نيمار سألهم كيف وصولوا إليّ؟ عانقني وكان متحمسًا للغاية".

وعن تواصله مع باقي المجموعة قال إيجون الذي يشجع فريق سانتوس: "نلتقى مرتين في الأسبوع لالتقاط بعض الصور الجديدة وتسجيل مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك".

وبسؤاله عما إذا كان الجميع على درجة التقارب الحقيقة مع اللاعبين الأوروبين، قال: "كل شخص من هذه المجموعة يشبه بالفعل أحد اللاعبين، لا يضع أيًا منهم مساحيق التجميل (ماكياج) لمحاولة تقليد آخر".

وعما إذا كان يتمنى أن يصبح مثل نيمار، قال ضاحكًا: "بالتأكيد، تمنيت أن أصبح مثله خاصة من الناحية المادية".