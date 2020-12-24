وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطارديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.
وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليوديانج في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد رحلة العودة من النيجر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.