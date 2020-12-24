بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من النيجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار

ديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو

ديانج في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد رحلة العودة من النيجر.