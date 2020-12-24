يخضع عماد حمدى ارتكاز الإسماعيلى لاختبار طبى اليوم، للوقوف على مدى جاهزيته من عدمها للتواجد فى قائمة الفريق للقاء البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيليةفى رابع جولات بمسابقة الدورى المصري الممتاز.
وعانى اللاعب من كدمة فى الكاحل والتى على إثرها ، تم إستبداله فىمواجهة الإنتاج الحربى بالجولة قبل الماضية بمسابقة الدورى المحلى.
فى سياق متصل ، بات محمد هاشم ومحمد بيومى جاهزين بشكل نهائى للمباراة حسب تصريحات الجهاز الطبى واصبح موقف مشاركتهما فى لقاء الجمعة وفق رؤية الجهاز الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار طبي لعماد حمدي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.