اختبار طبي لعماد حمدي اليوم

يخضع عماد حمدى ارتكاز الإسماعيلى لاختبار طبى اليوم، للوقوف على مدى جاهزيته من عدمها للتواجد فى قائمة الفريق للقاء البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية

فى رابع جولات بمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وعانى اللاعب من كدمة فى الكاحل والتى على إثرها ، تم إستبداله فى

مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة قبل الماضية بمسابقة الدورى المحلى.

فى سياق متصل ، بات محمد هاشم ومحمد بيومى جاهزين بشكل نهائى للمباراة حسب تصريحات الجهاز الطبى واصبح موقف مشاركتهما فى لقاء الجمعة وفق رؤية الجهاز الفنى.