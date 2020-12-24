نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج انتهاء منافسات الجولة الخامسة عشر لموسم 2020\2021، والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد. أتلتيكو مدريد نجح بتعزيز صدارته للدوري الإسباني بتحقيق فوز مهم للغاية على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب أنويتا ليصل رصيد الروخي بلانكوس للنقطة رقم 32. وفي مباراة أخرى نجح برشلونة في العودة لطريق الانتصارات بفوز كبير على ريال بلد الوليد بثلاثية نظيفة في مباراة جمعتهما على ملعب الأخير، كما تغلب ريال مدريد على نظيره غرناطة بهدفين دون رد، وسقط فياريال في فخ التعادل الإيجابي مع أتلتيك بلباو بهدف لمثله. ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة عشر الوليد بثلاثية نظيفة في مباراة جمعتهما على ملعب الأخير، كما تغلب ريال مدريد على نظيره غرناطة بهدفين دون رد، وسقط فياريال في فخ التعادل الإيجابي مع أتلتيك بلباو بهدف لمثله. 1 - أتلتيكو مدريد 32 نقطة 2 - ريال مدريد 32 نقطة 3 - ريال سوسيداد 26 نقطة 4 - فياريال 26 نقطة 5 - برشلونة 24 نقطة 6 - إشبيلية 23 نقطة 7 - غرناطة 21 نقطة 8 - سيلتا فيجو 20 نقطة 9 - ريال بيتيس، 19 نقطة 10 - أتلتيك بلباو 18 نقطة 11 - قادش 18 نقطة 12 - خيتافي 17 نقطة 13 - ألافيس 17 نقطة 14 - فالنسيا 15 نقطة 15 - ليفانتي 15 نقطة 16 - إلتشي 15 نقطة 17 - إيبار 15 نقطة 18 - بلد الوليد 14 نقطة 19 - أوساسونا 12 نقطة 20 - هويسكا 12 نقطة

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.