لجنة التخطيط توصى بالتعاقد مع ظهير أيمن فى يناير

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بالتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد القوائم إلى 35 لاعباً.

ورشحت لجنة التخطيط عدة لاعبين فى مركز الظهير الأيمن لتدعيمه بعد رحيل أحمد فتحى الذى رحل إلى بيراميدز، وجاء على

رأس هذه الترشيحات اللاعب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المعار لإنبى.

وعادت بعثة الفريق الأحمر من النيجر بعد خوض لقاء سوينديب أمس الأربعاء فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بعد رحلة طيران شاقة.

ومنح كيفين جونسون المدرب العام للأهلى

لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة بناء على التنسيق مع المدير الفنى موسيمانى الذى يغيب عن التدريبات فى ظل استمرار إصابته بفيروس كورونا

واطمأن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على حالة لاعبيه الثلاثة المصابين بفيروس كورونا وهم عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ورامى ربيعة ومدى ظهور أعراض عليهم بجانب إجراء مسحة لهم مع باقى عناصر الفريق غداً الجمعة لتحديد إمكانية مشاركتهم فى لقاء القمة.