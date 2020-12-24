صحيفة بيلد الألمانية تشيد باستعدادات مصر لموندبال اليد و تطالب فريقها بنتيجة مرضية

اشادت صحيفة بيلد الألمانية بالتجهيزات لبطولة العالم للرجال في نسختها رقم " 27" والتي تستضيفها مصرخلال الفترة من 13 وحتي 27 من يناير العام المقبل بمشاركة 31 دولة بالاضافة الي مصر البلد المضيف للبطولة . وقالت الصحيفة ان مصر استطاعت بناء أربع صالات استعدادا للبطولة في وقت قياسا بالنسبة للمعدلات الزمنية للبناء من بينهم صالتين جديدتين بتكلفة 100 مليون يورو . وتحدثت الصحيفة عن استعدادات المنتخب الألماني لبطولة العالم مطالبة فريقها بتحقيق نتائج مرضية تعوض حصوله علي المركز الرابع في يطولة العالم الماضية بألمانيا والدانمارك والتي فازت فيها الأخيرة علي النرويج في المباراة النهائية . وقالت الصحيفة أن الاتحاد الألماني ترك حرية كاملة للاعبي المانشافت بالمشاركة مع فريقهم في البطولة من عدمه بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس لفيروس كورونا الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد يواجه المنتخب الألماني في دور الثمانية للبطولة أو منتخب أسبانيا بطل أوروبا وفقا لقرعة ونظام المباريات . علي صعيد أخر يواصل المنتخب الوطني لكرة البد استعداداته للمونديال بقيادة المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا ومساعده مجدي أبو المجد وذلك بالتدريب علي فترتين صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية وذلك بعد اعتذار منتخب مقدونيا ومنتخب كرواتبا عن الحضور الي القاهرة لاقامة مباريات ودية مع فراعنة اليد في اطار الاستعدادات للمونديال

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