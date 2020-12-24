سموحة يبحث عن انتصاره الأول أمام دجلة بالدورى

يلتقى وادى دجلة مع فريق سموحة فى السابعة والنصف مساء بستاد السلام فى بداية منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.
ويسعى وادى دجلة لمواصلة انتصاراتهوعروضه الجيدة على حساب الفريق السكندري، بعدما نجح فى الفوز على المقاولون والتعادل مع البنك الأهلي، واحتلال المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
ويطمح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى فى تحقيق أول انتصار له فى الدورى بعد التعادل فى الجولتين الماضيتين مع الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، واحتلال المركز الثانى عشر برصيد نقطتين.
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