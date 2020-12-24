سيرينو يضغط للرحيل عن صن داونز إلى الأهلي

كثف الأوروجوايانى جاستون سيرينو نجم فريق ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى ضغوطه للرحيل عن ناديه والانضمام للنادى الأهلى فى شهر يناير المقبل بعد مفاوضات مكثفة ومستمرة على مدار 3 شهور كاملة. ورفض سيرينو خوض لقاء صن داونز ضد جوانج جالاكسى بطل بتسوانا فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا للحفاظ على آماله فى الرحيل للأهلى خاصة أن مسؤولى القلعة الحمراء وضعوا شرطاً لإتمام الصفقة وهى عدم خوض اللاعب أى لقاء بدورى الأبطال حيث تمنع اللائحة مشاركة لاعب مع فريقين بالبطولة. على آماله فى الرحيل للأهلى خاصة أن مسؤولى القلعة الحمراء وضعوا شرطاً لإتمام الصفقة وهى عدم خوض اللاعب أى لقاء بدورى الأبطال حيث تمنع اللائحة مشاركة لاعب مع فريقين بالبطولة. ويترقب سيرينو وصول عرض جديد من الأهلى للانضمام إلى صفوفه قبل مباراة الإياب أمام بطل بتسوانا المقررة يوم 6 يناير المقبل بدورى الأبطال وخاصة أن المدرب بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لصن داونز والحالى للأهلى تواصل مع اللاعب وأبلغه بتمسكه بإبرام الصفقة. مباراة الإياب أمام بطل بتسوانا المقررة يوم 6 يناير المقبل بدورى الأبطال وخاصة أن المدرب بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لصن داونز والحالى للأهلى تواصل مع اللاعب وأبلغه بتمسكه بإبرام الصفقة. ويسعى موسيمانى لإبرام الصفقة تعويضاً لإصابة النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق فى كاحل القدم ويغيب 3 شهور عن المستطيل الأخضر كما أن موسيمانى طلب ضم سيرينو كلاعب يجيد دور رأس الحربة والجناح وصانع الألعاب.

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