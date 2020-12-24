22 لاعبًا في قائمة المحلة استعدادًا للقاء طلائع الجيش

يختار خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة 22 لاعبا استعدادًا لمباراته الهامة أمام فريق طلائع الجيش في الأسبوع الرابع للدوري والتي ستقام في الخامسة مساء غدًا الجمعة بستاد غزل المحلة.
وهم محمد البشبيشى وعمرو شعبان ومحمود رضا ومحمد سامى ومحمد ومحمدفتحالله واحمد عيد وهانى عادل ومعتز محب وجلال العقده ومحمود علاء وخالد لطفى وبسام ماهر وإيمانويل ايجيبتور ومحمود الندر ويحيى حامد وخالد رسلان وعبده يحيى وهشام بلحة وأحمد الشيخ ومحمود صلاح وخالد كساب وايدو موسيس وإسلام فؤاد.
وسوف يدخل هؤلاء اللاعبون معسكر مغلق بالنادى عقب تدريب اليوم الخميس استعدادًا لهذه المباراه القوية والهامة
يذكر ان هذه المباراة تعتبر هى المباراه الأولى للفريق في الدوى الممتاز منذ ثلاث سنوات وقبل هبوط الفريق للقسم الثانى وذلك بعد انتهاء مسؤلى النادى من الانتهاء من كافة الاشتراطات الأمنية والتى طلبها أمن الغربية.
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