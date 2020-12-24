شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يطالب باحتراف مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك والمحلل الفني بقناة الزمال انه مع فكرة احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق في اوروبا خلال الفترة المقبلة.
واكد جعفر، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «احتراف مصطفي محمد لابد ان يتم وفقا لمعايير ثابته اولها توفير البديل وثانيا حصول النادي على اعلي مقابل مادي من بيعه لانعاش خزينة النادي».
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