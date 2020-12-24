شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كليوباترا الحصان الأسود للدوري العام وهيثم شعبان مدرب مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والمحلل الفني أن فريق سيراميكا هو الحصان الأسود ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وأتوقع أنه سينهي الدوري في مركز متقدم جداُ متفوقاُ علي عدد من الأندية الشعبية وأندية الشركات.

واعتبر جعفر، أن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا مدرب مميز ومن أفضل المدربين في الدوري هذا الموسم ولديه الشجاعة الكافية لقيادة فريقه أمام الفرق الكبري بمنتهي الشجاعة .