شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينفي دعم رجال الأعمال لنادي الزمالك لتمويل صفقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة بنادي الزمالك استيائه من الشائعات التي تطول لاعبي الزمالك والنادي بشكل عام خلال الساعات الأخيرة خصوصاً فيما يخص ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول.

وقال يونس، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «كل ما تردد عن تدخل رجال اعمال واجتماعهم معي من أجل التجديد للاعبي الزمالك غير صحيح وعار تماماً عن الصحة، وقال إن أي رجل اعمال زملكاوي فالزمالك له فضل عليه أن ينتمي له وليس لأحد منهم فضل على النادي أو اللاعبين ولن نسمح لاحد بالترويج لنفسه على حساب الزمالك».

وتابع يونس: «عيب بجد اللي بيحصل ده هذه ليست صحافة أو إعلام حتي يتم الترويج لشخصيات وهمية على حساب الزمالك مؤكداً أن تاريخه واسمه الكبير لا يسمح له بالانزلاق لمثل هذه المهاترات بالجلوس مع أحد أو الرد على شائعات سخيفة يبحث أصحابها عن الشهرة على حساب نادي الزمالك».