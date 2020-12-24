شكرا لقرائتكم خبر عن جرانت يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة التايمز، إن كريس جرانت عضو لجنة الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والإعلام البريطانية أعلن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلفا لجريج كلارك الذي استقال الشهر الماضي.

وعين الاتحاد الإنجليزي، لجنة من سبعة أعضاء لتحديد هوية من سيخلف كلارك الذي استقال بعد وصفه بعض اللاعبين بالملونين خلال اجتماع لجنة بالبرلمان.

وقال جرانت، البالغ عمره 58 عاماً وهو أحد أكبر المسؤولين السود في الرياضة البريطانية، إنه حان الوقت «لتغيير في الأجيال» في قيادة الرياضة.

وأبلغ جرانت صحيفة «التايمز»: «أتحدث علنا الآن لأنه بغض النظر عما سيحدث بعد هذه العملية فإن كرة القدم والرياضة مهمتان للغاية لنقدم لهما يد العون».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بالعمر لكن بالفهم والسلوك. نحن بحاجة للحديث عن كيف يمكننا استخدام الرياضة للخروج من المأزق الذي نحن فيه كدولة في الوقت الحالي».

وفي 2018 أسس الاتحاد الإنجليزي برنامجاً لزيادة التنوع بين اللاعبين والمدربين والمسؤولين.

لكن أسلوب كلارك، تسبب في غضب المنظمات المناهضة للعنصرية واللاعبين.

وقال جرانت: «عندما تكون كرة في أفضل حالاتها، فهذه دفعة إيجابية نحو الأفضل. في العديد من الأوقات عملت كرة القدم ضد نفسها. رؤيتي هي رياضة موحدة».

وختم: «رؤيتي هي ازدهار كرة القدم والمساهمة في ازدهار المجتمعات في هذه الأوقات الصعبة. أنا متفائل. أعتقد أنه يمكننا إيجاد التوازن المناسب».