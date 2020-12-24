شكرا لقرائتكم خبر عن رهان مكلف للدولي الإنجليزي تريبيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، عن إيقاف المدافع الدولي كيران تريبيير لمدة 10 أسابيع، وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار) لخرقه قواعد المراهنات، ومنها الرهان خلال عام 2019 على انتقاله من ناديه توتنهام إلى أتلتيكو مدريد.

وبالتالي، سيستمر إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 30 عاماً من جميع أنشطة كرة القدم حتى 28 فبراير/ شباط 2021، مع دخول القرار حيز التنفيذ بأثر فوري.

ونفى النجم السابق لنادي توتنهام، الذي كان أحد أبرز نجوم إنجلترا في مسيرته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018.

لكن الاتحاد الإنجليزي أكد ثبوت أربعة من التهم، فيما تم رفض الثلاثة الأخرى.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن «مدافع أتليتكو مدريد نفى سبع انتهاكات مزعومة لقاعدة الاتحاد الإنجليزي إي8 (1) (ب)، التي قيل إنها حدثت خلال يوليو/تموز 2019، وطلب جلسة استماع شخصية».

وأضاف أنه «تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، وتم إثبات أربعة من الانتهاكات، فيما رفضت ثلاثة خلال جلسة استماع شخصية لاحقة في أكتوبر».

ولفت إلى أنه «سيتم نشر الأسباب المكتوبة من قبل اللجنة التنظيمية المستقلة حيال قراراتها والعقوبات المرتبطة بها في الوقت المناسب».

ووقعت المخالفات المتهم بها تريبيير في يوليو/تموز 2019، تزامناً تقريباً مع إكمال صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، حيث أكدت وسائل اعلام أن اللاعب قد راهن على انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وسيؤدي الإيقاف إلى استبعاد تريبيير من 14 مباراة على الأقل مع أتلتيكو، بما في ذلك مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 23 فبراير/شباط، لكنه سيكون متاحاً لديربي العاصمة أمام ريال مدريد في السابع من مارس/آذار.