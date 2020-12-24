بطولة أستراليا المفتوحة: فيدرر وسيرينا يحسمان مشاركتهما

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ملبورن: تواجد اسم الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والأميركية سيرينا وليامس ضمن لائحة المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، المقررة في موعدها الجديد بين 8 و21 شباط/فبراير، بحسب ما أعلن مدير أولى بطولات الغراند سلام غريغ تايلي الخميس.

وشملت لائحة المشاركين جميع الأسماء الكبيرة إن كان عند الرجال أو السيدات، وأبرزهم فيدرر الذي حام الشك حول مشاركته في البطولة استنادا الى التصريح الذي أدلى به هذا الشهر حين قال إنه في "سباق مع الزمن" لكي يكون جاهزا بدنيا بعد خضوعه الموسم الماضي لعمليتين جراحيتين في الركبة.

وغاب ابن الـ39 عامًا عن الملاعب منذ شباط/فبراير بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى أتبعها بأخرى في حزيران/يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

خاض فيدرر دورة واحدة فقط في 2020 حيث وصل بصعوبة الى نصف نهائي بطولة أستراليا أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد نتيجة العمليتين الجراحيتين.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى الى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

ورغم أشهر من التحضير البدني من أجل استعادة لياقته، كشف فيدرر في منتصف الشهر الحالي أنه ليس متأكدًا "100 بالمئة" من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في كانون الثاني/يناير لكنها أرجئت الى شباط/فبراير بسبب قيود "كوفيد-19" المفروضة في ملبورن.

لكن الأسطورة السويسرية عاود تمارينه بقوة في دبي ويبدو جاهزا الآن لمحاولة الفوز باللقب للمرة السابعة.

وعلى غرار فيدرر، تحتفل سيرينا الصيف المقبل بميلادها الأربعين، وتحديدا في 26 أيلول/سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وستحاول الأميركية مرة أخرى الوصول الى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).

لكن سجلها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة لا يدعو الى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير في الغراند سلام الى استراليا 2017 حين توجت بطلا وهي حامل بمولودتها الأولى.

ومنذ حينها، بدأت عقدة سيرينا مع البطولات الكبرى، إذ وصلت الى النهائي أربع مرات من دون أن تتمكن من معادلة رقم كورت.

ورأى مدير البطولة الأسترالية تايلي الخميس أن تعطش نجوم مثل سيرينا الى اللقب سيزيد الحماس، موضحا "سيرينا تسعى الى لقب ثامن، في حين أن (المصنف أول الصربي) نوفاك (ديوكوفيتش) الذي يبدو غالبا بأنه لا يقهر في ملبورن، سيحاول الفوز بلقب تاسع قياسي".

وتابع "لاعبتنا الأولى عالميا (الأسترالية) آشلي بارتي ستعود الى البطولات الكبرى (بعد أن فضلت عدم المشاركة الموسم الماضي في فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس بسبب فيروس كورونا)، كما حال روجيه فيدرر العائد من الإصابة".

وتقام تصفيات الرجال في الدوحة والسيدات في دبي بين 10 و13 من كانون الثاني/يناير، ثم ينتقل اللاعبون واللاعبات وفرقهم إلى استراليا للخضوع لحجر صحي اجباري مدته 14 يوما.

وستقام المباريات بمدرجات نصف ممتلئة في ظل السيطرة الراهنة على الفيروس في ملبورن، لكن على اللاعبين الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.

وتأكد الموعد الجديد للبطولة (8-21 شباط/فبراير) عقب مفاوضات طويلة بين الاتحاد الاسترالي للعبة والمسؤولين المحليين في ملبورن، وذلك بعد فترة إغلاق طويلة بسبب موجة ثانية من كورونا امتدت حتى تشرين الاول/اكتوبر.

وسيصل اللاعبون إلى استراليا في 15 كانون الثاني/يناير ويدخلون في حجر لمدة أسبوعين في فقاعة صحية آمنة، والعديد منهم قادمون من دول لا يزال الفيروس في أوج هجمته.