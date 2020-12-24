الدوري الأميركي للمحترفين: "كوفيد-19" يدخل على الخط منذ اليوم الثاني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لوس انجليس: أجبرت الاجراءات الاحتياطية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على التدخل في اليوم الثاني فقط من الموسم الجديد، باتخاذ قرار إرجاء مباراة هيوستن روكتس وضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر الأربعاء.

وتم تغريم نجم روكتس جيمس هاردن مبلغ 50 ألف دولار لانتهاكه البروتوكولات التي تهدف الى منع انتشار الفيروس، وهي مخالفة جعلته غير مؤهل للمشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه ضد أوكلاهوما سيتي والتي تم تأجيلها لأن المضيف لم يكن لديه العدد الأدنى المسموح به من اللاعبين لخوض اللقاء، وقدره ثمانية بحسب البروتوكول.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن نتائج اختبارات "كوفيد-19" لثلاثة من لاعبي روكتس جاءت إيجابية أو غير حاسمة، كما تم وضع أربعة لاعبين آخرين في الحجر الصحي بسبب إجراءات تتبع المخالطين.

وافتقد روكتس أيضا جهود لاعب آخر بسبب الإصابة.

وأفادت الرابطة في بيان "تم تأجيل مباراة دوري كرة السلة للمحترفين المقررة الليلة بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس في تويوتا سنتر وفقا لبروتوكولات الصحة والسلامة في الدوري".

والتأجيل كان آخر ما تأمله رابطة الدوري في اليوم الثاني من الموسم عندما حددت 13 مباراة ليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "اي أس بي أن" أن رابطة الدوري تحقق بشأن هاردن لاحتمال انتهاكه البروتوكولات بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره على ما يبدو في نادٍ من دون ارتداء كمامة.

وتزيد هذه المسألة من حراجة موقف هاردن الذي التحق متأخرا بالمعسكر التدريبي للفريق بعد أن تقدم بطلب الرحيل في صفقة تبادل الى فريق يعتبر من المنافسين على اللقب هذا الموسم.

وأصدر هداف الموسم الماضي بيانا على إنستاغرام نفى فيه أن يكون المقطع المصور من ناد للتعري، لكنه أقر بأنه كان في حدث استضافته إحدى صديقاته.

وكتب هاردن "شيء تلو الآخر. ذهبت لإظهار حبي لإحدى صديقاتي في حفلها (وليس ناد للتعري) لأنها أصبحت مسؤولة (في وظيفتها) وتضع ناسها في موقع النجاح، وبات ذلك الآن مشكلة"، مضيفا "هناك كل يوم شيء مختلف (الشائعات حوله). بغض النظر عن عدد المرات التي يحاول فيها الناس تلويث اسمي، لن ينجحوا".

لكن بروتوكولات فيروس كورونا الذي تسبب بتعليق الموسم المنصرم لأشهر عدة قبل أن يستكمل خلف أبواب موصدة في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو، تمنع اللاعبين من حضور التجمعات الداخلية لأكثر من 15 شخصًا.

وأدت هذه المخالفة الى تغريم "مدافع هيوستن روكتس جيمس هاردن بمبلغ قدره 50 ألف دولار لانتهاكه بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالدوري والتي تحظر، من بين أمور أخرى ، حضور التجمعات الاجتماعية الداخلية التي تضم 15 شخصًا أو أكثر أو دخول الحانات أو الصالات أو النوادي أو المؤسسات المماثلة"، بحسب ما أفاد رئيس عمليات الدوري بايرون سبرويل في بيان بعد حوالي ساعتين من تأجيل المباراة.

وتابع "انتهك هاردن هذه القواعد عندما حضر حفلة داخلية خاصة يوم الاثنين ، 21 ديسمبر (كانون الأول)".

وكان روكتس أشار في تقرير الإصابات الرسمي الى أن الوافد الجديد الى الدوري كينيون مارتن جونيور كان في "عزلة ذاتية" بعد اختبار فيروس كورونا.

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" وشبكة "إي أس بي أن" أن مارتن كان من بين مجموعة من اللاعبين الذين تجمعوا ليلة الثلاثاء في شقة أحد اللاعبين لقص شعرهم.

وسجل روكتس حالة إيجابية أخرى قبل أيام تعود لبن ماكليمور.

وكشفت الرابطة في بيان أنه "عادت نتائج اختبارات ثلاثة لاعبين من فريق هيوستن روكتس إيجابية أو غير حاسمة لفيروس كورونا بموجب برنامج اختبار الدوري الاميركي للمحترفين".

وتابعت "بعد تطبيق بروتوكول تتبع الجهات المخالطة، تم وضع أربعة لاعبين آخرين في الحجر الصحي حتى هذا الوقت. بالإضافة الى ذلك، جيمس هاردن غير متاح بسبب انتهاك بروتوكولات الصحة والسلامة".

ولأن "هيوستن لديه لاعب إضافي غير متاح بسبب الإصابة، لم يكن في تصرف روكتس بالتالي اللاعبين الثمانية المطلوبين بحسب قواعد الرابطة للمضي قدما في مباراة الليلة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر".