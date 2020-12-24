شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بيكهام يفتتح مشاركاته الأساسية مع الأهلى من أدغال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى ضد سونيديب بطل النيجر فى المباراة التي جمعتهما بالأمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أول مشاركة أساسية للاعب الفريق أحمد رمضان بيكهام، بعدما سبق وشارك بديلا في مباراة غزل المحلة بالجولة الثانية في الدوري.

وجاءت أول مشاركة لبيكهام خارج الديار وفي الظهور الأفريقي الأول له في مشواره الكروي بعد العودة إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من وادي دجلة، حيث لم يتثنى له الحصول على فرصة القيد بالقائمة الولى في فترة تواجده بالأهلي، بخلاف عدم تأهل دجلة للمشاركة في البطولات القارية من قبل.

وقدم بيكهام ستوى طيب في أول مشاركة له بمركز الظهير الأيمن بعدما فضل الجهاز الفني إراحة محمد هاني الظهير الأساسي بسبب ضغط المباريات ولارتباط الفريق الأحمر بمباراة القمة ضد الزمالك، قبل أن يت تأجيلها وفقا لرغبى مسئولي الأمن.

على جانب آخر نشرت الصفحة الرسمية للأهلى فيديو لهدف أليو ديانج في مرمى سونيديب والذي تم تصويره بكاميرا من أرضية الملعب، وهي الكرة التي بدأت من رمية التماس التي لعبها أحمد بيكهام ووصلت إلى كهربا ثم إلى محمد شريف الذي الذي هيأها لديانج الذي لم يتردد في تصويبها قذيفة على يمين مرمى حارس سونيديب.



بيكهام مع لاعبي الاهلى في مباراة بطل النيجر



فرحة بيكهام مع ديانج بهدف فى مرمى بطل النيجر