شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لن أهاجم أحمد مجاهد بسبب تأجيل القمة.. ومستحقات الحكام يجب تسديدها مقدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الإعلامى أحمد شوبير فكرة الهجوم على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مستنيين طبعاً أهاجم أحمد مجاهد ولجنته بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، لكن طبعاً مش هعمل كدا، أى قرار أمنى إحنا معاه، الناس دى بتفهم أكثر مننا وده شغلهم وهما عارفين يعملوا إيه كويس".

وأضاف شوبير "الأهم دلوقتى لازم نسـأل نفسنا إيه الصح نرجع نعمل مباراة الأهلى والزمالك بالقرعة وتتلعب عادى فى أى وقت ولا تكون قرعة موجهة ونرحل المباراتين سواء الدور الأول أو الثانى لنهاية كل دور مثلما كان الحال فى المواسم السابقة، فى رأيى الأفضل قرعة عادية بس طبقاً للى بيحصل والظروف الحالية يبقى نرجع للنظام القديم".

وأكمل شوبير "الناس فى اتحاد الكرة بتتكلم عن مستحقات الحكام وعندى اقتراح زى ما بتخصموا 2% رسوم قيد فى بداية الموسم إخصم مستحقات الحكام مقدماً يعنى طاقم التحكيم بياخد مثلا 30 ألف جنيه فى المباراة وإنت عندك 34 مباراة يعنى كل فريق سوف يتحمل مستحقات حكام 17 مباراة يبقى فى حدود نص مليون جنيه مثلا يتم دفعها مقدماً مع رسوم القيد حتى لا يهان حكم ولا ياخد مستحقاته من الأندية بنفسه، أتذكر أن اتحاد الكرة كان حاطط تسعيرة أى نادٍ عايز حكام أجانب يدفع 30 ألف دولار، وكان الأهلى وبيراميدز بيدفعوا بينما يدفع الزمالك 20 ألف بس ولما اعترضت قالوا فى إيه عادى يعنى".

وفى وقت سابق أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك قرار الأمن واللجنة الثلاثية ليست لها علاقة، وكانت تتمنى إقامتها يوم 28 ديسمبر الجارى.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الأمن هو صاحب قرار تأجيل مباراة القمة، فالأهلاوية زعلانين وبيقولوا إن فى أحسن مستوياتى وواخد بطولة أفريقيا ومحقق نتائج مميزة، والزمالكاوية شايفين إن التأجيل في مصلحة الأهلى لأنه عنده عمرو السولية وقفشة ورامى ربيعة وموسيمانى كورونا وهيغيبوا عن القمة، بس أن بقولكم أن موسيمانى وثلاثى الاهلى هتكون مسحاتهم سلبية بالكتير أوى يوم السبت".

وأضاف شوبير: "ليه البعض مصمم يعمل أزمة ويثير التعصب بدون أي سبب، جدول الدوري الموسم اللي فات أول 10 مباريات للزمالك كانوا في القاهرة، الإتحاد ثم مصر للمقاصة ثم المقاولون ثم إنبي ثم بيراميدز ثم سموحة ثم الإنتاج الحربي وغيرهم، في الوقت اللي النادي الأهلي كان بيلعب فيه في أسوان مع أسوان في بداية الدوري، ثم واجه أسوان الزمالك المباراتين في القاهرة، هل حد اتكلم أو حد عمل أزمة وقتها؟! وللأسف البعض بينساق ورا اللي بيعمل ده دلوقتي بدون مايراجع! نادي الزمالك كبير ياجماعة ماينفعش اللي بيحصل ده".