شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: الأهلى برىء من تغيير ملعب المباراة.. وخالد عيد جاهز للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة عن جاهزية ملعب ناديه لاستضافة مباراة طلائع الجيش بتقنية الفار، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "خضنا ثلاث مباريات خارج ملعبنا هى الأهلى وإنبى وسموحة وفى مواجهة المارد الأحمر كنا نواجه بطل أفريقيا بينما فى لقاء سموحة وإنبى لعبنا بطريقة جيدة نالت إعجاب الجميع ونتطلع مع العودة لملعبنا لاستعادة الانتصارات مجدداً".

ويضيف حسام عزو "خالد عيد نزل التدريب ومسحته سلبية وسيقود الفريق فى مواجهة الطلائع، واستاد غزل المحلة أصبح جاهز بتقنية الفار ونتعشم فى تطوير الأرضية والملعب بالكامل خلال الفترة المقبلة وليس فقط غرف الملابس".

وأكمل نائب غزل المحلة "الأهلى لم يطلب نقل المباراة نحن من بادرنا باللجوء لمسئولى الأهلى لإنقاذنا من ضيق الوقت واستعجال لجنة المسابقات الموافقات الامنية ولم يكن استاد غزل المحلة حصل عليها ووافق مسئولو القلعة الحمراء وتم تبديل المباراتين".

وأردف حسام عزو :" لم نناقش فكرة الصفقات الشتوية حتى الان، خالد عيد لسه راجع من كورونا وحينما يطلب صفقات سوف نتعاقد معها فلقد طلب عشرة صفقات فى الصيف وتعاقدنا معهم بالفعل بدعم كامل من معالى الوزير الذى جلب لنا عقد رعاية مميز للغاية".

وأصبح فى حكم المؤكد أن يستقبل استاد غزل المحلة مباراة الفلاحين مع طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز الملعب قبل مواجهة الاهلى بالجولة الثانية للدوري، ولكن تسبب ضيق الوقت فى عدم الحصول على الموافقة الامنية لإقامة مباراة حامل لقب الدوري هناك ليتم إرجاء استضافة ستاد غزل المحلة للمباريات المقبلة، حيث يخوض الفلاحين اللقاء القادم أمام انبى بالجولة الثالثة للمسابقة والمقرر له الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت ثم يخوض الجولة الرابعة مع الطلائع على ملعبه.