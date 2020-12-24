شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ديانج بكاميرا من أرض ملعب مباراة الأهلى وسونيديب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للأهلى فيديو لهدف المالى أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر فى مرمى سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى جمعتهما بالأمس على ملعب الجنرال سينى كونتشى، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو الهدف الذى منح الأفضلية للأهلى، ومكنه من قطع شوط كبير نحو قطع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الأفريقى.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى فيديو لهدف ديانج تم تصويره بكاميرا من أرضية الملعب، وهى الكرة التى بدأت من رمية التماس التى لعبها أحمد بيكهام ووصلت إلى كهربا ثم إلى محمد شريف الذى هيأها لديانج الذى لم يتردد في تصويبها قذيفة على يمين مرمى حارس سونيديب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد رحلة العودة من النيجر.