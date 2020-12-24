شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى وجهازه شاطرين مبيخافوش.. وفين الكاف من ملعب النيجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن دور لجنة الكرة بالاتحاد الأفريقى كاف والمختصة بتطوير الملاعب الأفريقية خاصة بعد رؤية الملعب الذى خاض عليه الأهلى مواجهة سونيديب بطل النيجر فى دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى أون سبورت إف إم "تعظيم سلام لموسيمانى وجهازه المعاون عندهم جرأة ومغامرة ومش بيخافوا وبيفكروا فى الصالح العام للفريق مش المنظرة".

ويضيف شوبير "دفعوا بخمسة تغييرات دفعة واحدة فى تشكيلة الأهلى ولم يفكروا أنهم يلعبوا بالتشكيل الأساسى خوفاً من أى نتيجة خاصة أن الفريق بطل أفريقيا وأى هزة سوف تحدث دويا هائلا، لكنهم فكروا فى إراحة بعض النجوم مثل على معلول ودفعوا ببيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وطاهر طاهر وفازوا يبقى مدرب شاطر وجهازه شاطر ونقول مبروك للأهلى".

وأكمل شوبير "الغريب بقى ملعب المباراة، أنا لعبت فى أفريقيا فى ملاعب وحشة بس بجد أول مرة أشوف ملعب زى دا، هيا فين لجنة تطوير الكرة فى كاف، مش دورها تطوير الملاعب الأفريقية".

وأردف شوبير "سوف تظهر نتيجة مسحات موسيمانى وقفشة وربيعة وعمرو السولية اليوم وفى الغالب باذن الله ستكون سلبية".

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً، اليوم الخميس، عبر خاصة الفيديو كونفرانس بعدما قرر المجلس العودة لاجتماعات الفيديو كونفرانس للوقاية من فيروس كورونا الذي عاد ليشكل خطورة واضحة على العالم له بعد إنتشار الموجة الثانية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

ويناقش مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع اليوم عدة ملفات لم تتم مناقشتها فى الاجتماع الذى عُقد الثلاثاء قبل الماضى فى مقر الجزيرة وتم تحديد أمس الأول الثلاثاء، لعقد جلسة تكميلية قبل أن يتم تأجيل الجلسة للغد لكن بطريقة "الفيديو كونفرانس" كما كان يحدث في الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

وعقد مجلس الأهلى سلسلة من الإجتماعات الفترة الماضية بمقر الجزيرة والشيخ زايد بشكل جماعياً وحضورياً لكن ازدياد عدد الإصابات بكورونا جعل مجلس الأهلي يُقرر العودة لاجتماعات الفيديو كونفرانس ابتداءاً من اليوم.