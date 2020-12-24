شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب وطرائف الكرة الأفريقية.. الأهلى فى الأدغال واحتفال فى توك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جولة جديدة لمنافسات الكرة الأفريقية لم تخل من الغرائب والعجائب، ففى أول مباريات الأهلى للدفاع عن لقبه الأفريقي فاز على سونيديب بطل النيجر في المباراة التى جمعتهما بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي.

لكن اللافت للنظر مدى الحالة السيئة للملعب الجماهير ونجوم الكرة عبروا عن غضبهم من سوء حالة المعلب ومنهم أحمد شوبير: الذى علق بقوله "‏مجرد تساؤل للكاف بذمتكم ودينكم ده منظر ملعب".

وخلاف أزمة ملعب مباراة الأهلى فإن واقعة طريفة شهدتها مواجهة المريخ السودانى وضيفه فريق إنييمبا النيجيرى، وكان بطلها سيف تيرى مهاجم المريخ بعد تسجيله ثالث أهداف فريقه فى المباراة ولم يجد طريقة للاحتفال سوى باستخدام "توك توك" كان متواجدا خارج المستطيل الأخضر.