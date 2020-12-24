شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر مهنئًا ”الخليج 365” بجائزة الصحافة الذكية: فوز عن جدارة واستحقاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إسلام الشاطر، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، على تهنئة أسرة ”الخليج 365” ورئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح على الفوز بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية، ونشر الشاطر على حسابه بموقع "تويتر"، صور من احتفالات الخليج 365 بالجائزة وهنأ قائلا: " الف مبروك للصديق العزيز خالد صلاح ولكل الاصدقاء في الخليج 365 علي هذه الجائزة الرائعة بصراحه عن جداره واستحقاق".



اسلام الشاطر على تويتر

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.