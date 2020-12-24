شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير:أجريت 10 مسحات بعد مخالطة مصابين بكورونا وبعزل نفسى فى كل مرة48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاعلامى أحمد شوبير المصريين بضرورة ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الأونة الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" كل شوية أكون قاعد مع حد ويطلع بعد كدا مصاب بكورونا وعلى الفور أسارع بإجراء مسحة وأصطحب أهل بيتى أيضاً للإطمنئان عليهم ، وحتى الان أجريت 10 مسحات وكنت بعزل نفسى سواء 24 ساعة أو 48 ساعة لحين الاطمنئان واتصرف فى حلقة الراديو وأعتذر عن حلقة التليفزيون ".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك هو قرار الأمن واللجنة الثلاثية ليست لها علاقة وكانت تتمنى إقامتها يوم 28 ديسمبر الجارى.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الأمن هو صاحب قرار تأجيل مباراة القمة، فالأهلاوية زعلانين وبيقولوا أنهم في أحسن مستوياتهم وواخد بطولة أفريقيا ومحقق نتائج مميزة، والزمالكاوية شايفين أن التأجيل في مصلحة الأهلى لأنه عنده عمرو السولية وقفشة ورامى ربيعة وموسيمانى كورونا وهيغيبوا عن القمة، بس أن بقولكم أن موسيمانى وثلاثى الأهلى هتكون مسحاتهم سلبية بالكتير أوى يوم السبت".

وأضاف شوبير: "ليه البعض مصمم يعمل أزمة ويثير التعصب بدون أي سبب، جدول الدوري الموسم اللي فات أول 10 مباريات للزمالك كانوا في القاهرة، الإتحاد ثم مصر للمقاصة ثم المقاولون ثم إنبي ثم بيراميدز ثم سموحة ثم الإنتاج الحربي وغيرهم، في الوقت اللي النادي الأهلي كان بيلعب فيه في أسوان مع أسوان في بداية الدوري، ثم واجه أسوان الزمالك المباراتين في القاهرة، هل حد اتكلم أو حد عمل أزمة وقتها؟! وللأسف البعض بينساق ورا اللي بيعمل ده دلوقتي بدون مايراجع! نادي الزمالك كبير ياجماعة ماينفعش اللي بيحصل ده".