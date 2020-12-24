غزل المحلة: ملعبنا جاهز للـ VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة، إن ملعب الفريق بات جاهزًا لاستقبال مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفًا أن إدارة النادي لا تتأخر عن دعم الفريق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عزو: "خالد عيد بحالة جيدة، تحولت مسحة كورونا الخاصة به لسلبية، تواجد في تمرين اليوم الخميس مع اللاعبين".

وحول أزمة ملعب غزل المحلة، قال: "قبل مباراتنا ضد الأهلي، لم نحصل على الموافقات الأمنية للعب على ملعبنا بسبب عدم استكمال الاشتراطات الخاصة بالملعب".

وتابع: "أكملنا الاشتراطات المتعلقة بالأمور الأمنية، وحصلنا على الموافقات للعب على ملعبنا، مباراتنا المقبلة ضد طلائع الجيش ستقام على ملعب الغزل".

وواصل: "الأهلي لم يطلب تغيير ملعب المباراة، بالعكس القرار كان لنادي الغزل والأهلي رحّب بالتبديل".

وعن جاهزية الملعب لتطبيق تقنية الفيديو، قال عزو: "كل الأمور جاهزة في الملعب سواء من الناحية الأمنية أو الفار وغيرهم".

وبسؤاله عن تدعيمات الفريق في يناير المقبل، قال: "لن نتأخر عن دعم الفريق، وما يطلبه خالد عيد سينفذ".