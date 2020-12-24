الطريق لمونديال الأندية.. المربع الذهبي يكتمل بتأهل بوكا جونيورز بكأس الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني البطاقة الرابعة والأخيرة بعد الفوز على مواطنه راسينج بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الخميس ضمن إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

مباراة الذهاب تفوق من خلالها فريق راسينج كلوب بهدف دون رد، لكن فريق بوكا تمكن من تصحيح المسار بالفوز بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

وشهدت الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول تسجيل إدواردو سالفيو هدف بوكا الأول، قبل أن يسجل سيباستيان فيلا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ومن المقرر أن يواجه بوكا جونيورز منافسه سانتوس البرازيلي في دور نصف النهائي حيث ستقام المباراة الأولى في الأرجنتين على أن تقام موقعة الإياب في البرازيل.

وستكون مباراة الذهاب في السابع من يناير المقبل على أن يكون لقاء الإياب في 14 من نفس الشهر.

في المقابل، ستكون المباراة الثانية بين ريفر بليت الأرجنتيني ضد بالميراس البرازيلي.

وستقام المباراة النهائية في 30 من يناير المقبل من لقاء واحد وتحديدًا على ملعب "ماراكانا" الشهير بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بكأس الليبرتادوريس إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر بداية من 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

وشهدت نسخة مونديال الأندية تأهل ستة فرق حتى الآن وهم: بايرن ميونيخ بطل أوروبا، الأهلي بطل أفريقيا، أولسان هيونداي بطل آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، الدحيل بطل الدوري القطري، تيجريس أونال بطل الكونكاكاف.

وبحسب قرعة مونديال الأندية والتي ستقام في 19 يناير المقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ فإن الفريق المتوج بكأس الليبرتادوريس سيبدأ مشواره من دور نصف النهائي مثل بايرن ميونيخ.