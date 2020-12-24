قادمًا إلى مصر.. آخر لحظات قبل مغادرة "بيج رامي" مطار نيويورك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام عمار:

رصد "الخليج 365"، صورًا توضح مغادرة اللاعب الدولي في كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الحائز على بطولة مستر اولمبيا 2020، مطار نيويورك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوضح الصور ارتداء "بيج رامي" تيشرت أزرق بغطاء رصاصي، ومرتديًا كمامة، وأثناء توجه لصالة المطار استعدادًا للمغادرة فوجئ "بيج رامي"، بعبارة تهنئة دونتها شركة مصر للطيران داخل صالة المطار الأمريكي تعبيرًا منهم عن فرحتهم بحصوله على لقب بطولة مستر أولمبيا.

وكشف محمد السبيعي، الشقيق الأكبر، للاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الخميس، عن وصول شقيقه ظهر اليوم، قادمًا على خطوط الطيران من نيويورك إلى القاهرة، عقب مشاركته في بطولة مستر اولمبيا 2020 والذي حصل عليها محققًا المركز الأول فيها.

ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.