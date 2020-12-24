شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرسم خطة مواجهة سموحة ويحدد بدلاء حامد وعلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعداد لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، وعقد باتشيكو جلسة مع جهازه المعاون، من أجل رسم خطة الاعداد لمواجهة الفريق السكندري ، خاصة بعد عدم خوض مواجهة جازيل بطل تشاد، فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وانسحاب الفريق المنافس، ليتأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات بشكل رسمى دون خوض مواجهتى الذهاب والإياب أمام الفريق التشادى، وكذلك تأجيل مباراة الأهلي.

ويضع الخواجة البرتغالى عدة سيناريوهات لتعويض غياب كلاً من طارق حامد ومحمود علاء عن مواجهة سموحة ، بعد تعرضهما للإصابة بفيرس كورونا، الأمر الذى يضع الجهاز الفني للأبيض في أزمة، خاصة وإنه لا غنى عن طارق حامد في قلب وسط الفرق، كما يعد محمود علاء من الركائز الأساسية في خط الدفاع، ومن المتوقع أن يعتمد باتشيكو على فرجانى ساسى بجوار إسلام جابر في وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، بالإضافة إلى الدفع بمحمد عبد الغنى بجوار محمود حمدى الونش في الدفاع.

من جانبه أعرب محمود علاء، نجم دفاع نادى الزمالك، عن رضاه التام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها بتعليق: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله".

ويخضع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبى الزمالك، لأشعة على الصدر وفحوصات مختلفة منها رسم قلب، وذلك للوقوف على حالتهما الصحية بشكل كامل، إلى جانب قرار الجهاز الطبى لنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، بخضوع الثنائى لمسحة جديدة خاصة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لحالة الثنائى ومدى استجابتهما للعلاج من عدمه، حيث يتابع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق حالة الثنائى على مدار الـ24 ساعة، من أجل التأكيد حول الالتزام التام ببروتوكول العلاج وتنفيذه للتعافى من فيروس كورونا.