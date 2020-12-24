شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يخطفون الأنظار فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأول الذى عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد فى قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشى فيروس كورونا، مع الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

ومع اقترب سوق الانتقالات الشتوية فى الدورى المصرى يترقب جماهير النادى الأهلى والزمالك هذه الانتقالات على أحر من الجمر لمعرفة ما ستسفر عنه من صفقات.

وهناك 3 لاعبين سيشعلون الميركاتو الشتوى نستعرضهم فى التقرير التالى..

جاستون سيرينو

يتمسك النادى الأهلى بالتعاقد مع الأوروجوانى جناح نادى صن دوانز الجنوب أفريقى، بعدما فشلت الصفقة فى الساعات الأخيرة بالصيف.

وفى ظل ارتباط الأهلى بضم سيرينو خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأحمر أكد أن ناديه لن يحاول ضم اللاعب إذا ما شارك فى دورى أبطال أفريقيا مع صن داونز.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على أنه لا يحق لأى لاعب المشاركة فى نسخة واحدة من البطولة مع فريقين مختلفين، وهو ما يدعم الأهلى بعدما خرج سيرينو عن قائمة صن داونز فى أول مباريات فى أفريقيا ليمنح الضوء الأخضر لضمه.

ورفع الأهلى عرض ضم اللاعب إلى 3 ملايين يورو لإنهاء الصفقة، بعدما رفض صن دوانز آخر العروض، والذى كان مقدرا بـ2.5 مليون يورو، حيث طلب 5 ملايين يورو للاستغناء عن صاحب الـ29 عامًا.

والتر بواليا

سيكون المهاجم الزامبي ولاعب نادي الجونة، حديث الميركاتو في يناير، حيث يتصارع عليه ثلاثى القمة فى الدورى، فبعد مفاوضات الأهلى، دخل الزمالك وأخيرا بيراميدز.

اسم بواليا يقع على طاولة الأهلى لتدعيم صفوفه حال فشل صفقة سيرينو، بينما يريد أيضًا الزمالك تأمين مركز المهاجم حال رحيله مصطفى محمد وفتح باب المفاوضات مع الجونة لضم اللاعب.

آخر طرف انضم للصراع على هداف الجونة، هو بيراميدز الذى ذكرت التقارير أنه عرض ضعف عرضى الأهلي والزمالك لخطف اللاعب.

مصطفى محمد

ما زال حتى الآن مصير مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأول، معلقا بعد العروض التي انهالت عليه في الأسابيع الماضية، حيث كان أبرز العروض من نانت الفرنسي، الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب فى يناير، مقابل 2.5 مليون يورو لكن إدارة الأبيض رفضت.

لكن يحاول النادى الفرنسى رفع عرضه خلال الأيام المقبلة لإغراء الزمالك ومصطفى محمد، رغم إعلان الإدارة استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وقفل باب الاحتراف فى الوقت الحالى.

وسجل مصطفى محمد هدفين فى أول جولتين فى الدورى، ضد المقاولون وبيراميدز.