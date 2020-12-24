شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. خلفية مزدوجة من حسام حسن تتوج مصر بلقب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهرى بالبطولة العربية التى استضافاتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكاس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة عام 92.

تلقى حسام حسن كرة مرفوعة من أيمن منصور قابلها العميد مباشرة من الوضع طائراً فى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا،.

شهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن ، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم، ومعهم أيمن منصور.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.