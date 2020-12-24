شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يجتمع بالمنتخب الأوليمبي باتحاد الكرة للتنسيق للاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليون الخميس اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل الإستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل .

وأكد شوقي غريب على أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسيه في فوز المنتخب ببطولة الأمم الافريقيه التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019 وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثيه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية.

من ناحية أخرى قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.