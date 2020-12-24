شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم عبر "الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً اليوم ، الخميس، عبر خاصة الفيديو كونفرانس بعدما قرر المجلس العودة لإجتماعات الفيديوكونفرانس للوقاية من فيروس كورونا الذي عاد ليشكل خطورة واضحة على العالم له بعد إنتشار الموجة الثانية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

ويناقش مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إجتماع اليوم عدة ملفات لم يتم مناقشتها في الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء قبل الماضي في مقر الجزيرة وتم تحديد أمس الأول، الثلاثاء، لعقد جلسة تكميلية قبل أن يتم تأجيل الجلسة للغد لكن بطريقة "الفيديو كونفرانس" كما كان يحدث في الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

وعقد مجلس الأهلي سلسلة من الإجتماعات الفترة الماضية بمقر الجزيرة والشيخ زايد بشكل جماعياً وحضورياً لكن إزدياد عدد الإصابات بكورونا جعل مجلس الاهلي يُقرر العودة لاجتماعات الفيديوكونفرانس إبتداءاً من اليوم.