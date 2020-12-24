بعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية المدير الرياضي لفيورنتينا: كررنا إنجاز ريال مدريد

ألحق فيورنتينا بمضيفه يوفنتوس وحامل اللقب الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة مساء أول أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وفرض فيورنتينا سيطرته على المباراة، التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، وتقدم بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأكد فيورنتينا في الشوط الثاني أحقيته بالفوز؛ إذ استفاد الفريق من هدف عكسي سجله لاعب يوفنتوس، أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن يقتل الأوروجوياني المخضرم، مارتن كاسيريس آمال فريق السيدة العجوز تمامًا في العودة بالمباراة بإحرازه الهدف الثالث للفيولا في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر ليبتعد قليلًا عن دائرة الخطر، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وذكرت شبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات، أن فيورنتينا ألحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى بفارق ثلاثة أهداف على ملعبه أليانز ستاديوم بالدوري الإيطالي.

ودفع ذلك الفوز التاريخي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، دانييلي برادي للقول: إن الفيولا “صنع التاريخ” ضد يوفنتوس “فقط ريال مدريد فاز (3-0) في تورينو“.

حيث فاجىء فيورنتينا يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في المباراة الأخيرة للفريقين في عام 2020، لا سيما وأن البيانكونيري قبل هذه المباراة، لم يخسر قط بنتيجة (3-0) على أرضه خلال السنوات العشر الماضية في الدوري الإيطالي، حيث لم يتمكن فريق سوى ريال مدريد الإسباني من الفوز بنفس النتيجة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/18.

وقال برادي في تصريحات لموقع فيورنتينا الرسمي: “نهدي هذا الفوز لمشجعينا”.

وأضاف: “نأمل أن يحظوا جميعًا بعيد ميلاد سعيد. لقد مررنا بأوقات عصيبة، ونأمل أن يكون هذا الفوز نقطة تحول في موسمنا. لدينا الطموح لأن نكون مجموعة واحدة نعمل معًا”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية، أتحدث نيابة عن الرئيس والمشجعين، فهم أولئك الذين عانوا من الوضع أكثر منا. إنها فرحة لا تصدق، فقط ريال مدريد فاز هنا (3-0). سوف يسجل هذا الفوز في تاريخ النادي”.

واختتم: “سيكون عيد ميلاد سعيدًا، لقد لعبنا بعض المباريات الجيدة من قبل، لكننا كنا بحاجة إلى نتيجة كهذه”.