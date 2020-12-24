شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات ذئاب الجبل المحلية والأفريقية على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات المقاولون العرب سواء بالدوري أوبطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل ملاقاته المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة، ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.