شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم خط الدفاع على رأس مطالب طلعت يوسف من إدارة الاسماعيلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تدعيم خط دفاع الدراويش بصورة عاجلة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرى المدير الفنى الجديد للفريق الأصفر أن مراكز خط الدفاع تعانى بشدة وتحتاج لعناصر جديدة بمواصفات خاصة تستطيع إعادة الاتزان للفريق فى المباريات المقبلة ، واتفق طلعت يوسف ا مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على دعم الدراويش بصفقات سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة تدعيم الفريق الأصفر لعبور هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها النادى ، وهو الامر الذى دفع طلعت يوسف للموافقة على تدريب الدراويش لاسيما أن الهيكل الحالى للفريق الأصفر لايرضى طموحات جماهيره ولايليق بالقطب الثالث للكرة المصرية على حد وصفه.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1.

فى شأن أخر ، ينهى اليوم الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى، والتي سيديرها محمد وهبة المدرب العام على أن يقود الدراويش فنياً طلعت يوسف بداية من مواجهة أسوان بالجولة الخامسة للدوري.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.