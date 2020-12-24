شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري: سددنا القسط الأول للتوأم.. وسندافع عن حقوقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، أن القضية التي رفعها حسام وإبراهيم حسن على نادى المصرى كانت ستتسبب في إيقاف النادى عن القيد في بداية الموسم الحالي.

وقال محمد الخولى، في تصريحات تليفزيونية: «حسام وإبراهيم حسن قاما برفع قضية على نادى المصرى، ومن حق المصرى أن يدافع عن نفسه، وقضية حسام حسن كانت هتتسبب في وقف القيد للنادى نادى المصرى في بداية الموسم ولكن سددنا لهم 400 ألف جنيه كقسط أول وحاليا نجهز القسط الثانى».

وأضاف الخولى: «من حق النادى المصرى أن يبحث عن حقوقه معهم لذلك رفعنا قضية عليهم لاسترداد حقوقنا منهم، وننتظر البت فيها، وقمنا بصرف مستحقات لاعبى الفريق بالكامل».