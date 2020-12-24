شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجو يخضع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، لفحوصات طبية اليوم «الخميس»، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غرناطة مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدورى الإسبانى.

وسقط رودريجو بعد التحام قوي مع ديميتري فولكوير مدافع غرناطة، حيث لم يقدر على الخروج على قدميه من الملعب، وخرج محمولا من قبل رجال الإسعاف، وقرر زيدان الدفع بأسينسيو بدلا منه في الدقيقة 38.

وفقد رودريجو اتزانه وهو يحاول اللحاق بالكرة بعد احتكاكه المدافع ديميتري، وطلب على الفور الاستبدال بعد شعوره بآلام حادة في العضلة الخلفية، وقد تتسبب بغياب اللاعب لفترة طويلة.