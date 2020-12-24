شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لميلان بعد الفوز على لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ميلان، رقما تاريخيا بعدما فاز على ضيفه لاتسيو بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ميلان أصبح ثاني فريق بتاريخ الدوريات الخمس الكبرى، ينجح في تسجيل هدفين أو أكثر في 16 مباراة على التوالي في سنة ميلادية واحدة، وأضافت أن برشلونة هو أول من حقق سلسلة أفضل بتسجيله هدفين أو أكثر في 18 مباراة متتالية بسنة واحدة، حيث حققها الفريق الكتالوني في عام 1948. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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