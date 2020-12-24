شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربي يخضعون لمسحة كورونا استعدادًا للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع اليوم الخميس الفريق الكروى الأول بنادى الانتاج الحربى، بقيادة المدير الفنى مختار مختار، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد السلام بالجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.
ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز قبل الأخير بجدول الدورى العام برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 3 مباريات، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بجدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خوضه مباراتان.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الإنتاج الحربي يخضعون لمسحة كورونا استعدادًا للمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.