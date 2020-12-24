شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يهاجم ديلي آلي ويكشف سبب تغيير جاريث بيل في كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، لاعبه ديلى آلى، بعد الانتصار الذي حققه فريقه على ستوك سيتي بنتيجة 3-1، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال مورينيو، «ظهرنا بشكل صلب في الشوط الأول، الخصم لم يلمس الكرة أو يسدد أو يحصل على ركلة ركنية، وبدلا من قتل المباراة، قتلنا أنفسنا باستقبال هدف التعادل، احتجنا بعد ذلك إلى التوازن والسلوك الجيد».

وتطرق مورينيو للحديث عن ديلي آلي، «بالنسبة لي اللاعب الذي يتواجد في هذا المركز، مهمته الربط بين الخطوط وخلق الفرص، وليس خلق المشاكل لفريقه، أمام بالنسبة لهدف ستوك سيتي، جاء من هجمة مرتدة وأنا مستاء من ذلك بالطبع».

كما علق على استبدال جاريث بيل بين الشوطين، قائلا، «هذا قراره، شعر بشيء ما، أخبرني على الفور أثناء توجهنا إلى غرف خلع الملابس، سنخوض مباراتين غاية في الصعوبة في نصف النهائي، الفرق التي ستتواجد في تلك المرحلة ستكون صعبة، الآن نحن في نصف النهائي، وسنتواجد هناك للقتال».