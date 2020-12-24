شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد نهاية الجولة 14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بعد نهاية الجولة ١٤ ويحتل فريق الإنتر المركز الثانى برصيد 33 نقطة. ويأتي فريق روما في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وتصدر كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري بعدد 12 هدفًا. جدول ترتيب الدوري الإيطالي الفريق عدد المباريات النقاط ميلان 14 34 الإنتر 14 33 روما 14 27 ساسولو 14 26 نابولي 13 25 يوفنتوس 13 24 أتلانتا 13 22 لاتسيو 14 21 هيلاس فيرونا 14 20 بينفينتو 14 18 سامبدوريا 14 17 أودينيزي 13 15 بولونيا 14 15 فيورنتينا 14 14 كالياري 14 14 بارما 12 12 سبيزيا 14 11 جنوي 14 10 كروتوني 14 9 تورينو 14 8

جدول ترتيب هدافى الدوري الإيطالي الهدّاف الفريق عدد الأهداف كريستيانو رونالدو يوفنتوس 12 روميلو لوكاكو الإنتر 11 زلاتان إبراهيموفيتش ميلان 10 أندريا بيلوتي تورينو 9 تشيرو إيموبيلي لاتسيو 9

نتائج مباريات الدوري الإيطالي اليوم المباراة النتائج هيلاس فيرونا الإنتر 1 2 بولونيا أتالانتا 2 2 ميلان لاتسيو 3 2 سامبدوريا ساسولو 2 3 نابولي تورينو 1 1 أودينيزي بينفوينتو صفر 2 روما كالياري 3 2 سبيزيا جنوي 1 2 الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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