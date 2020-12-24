شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا ومواعيد المباريات القادمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نادي الأهلي في مباراته ضد فريق سونيديب بطل النيجر بهدف مقابل لا شيئ في بطولة دوري أبطال افريقيا ، في المباريات المقامة يوم الأربعاء 23/12/2020 ، وانتهت مباراة الأهلي وسونيديب بفوز فريق الأهلي بهدف مقابل لا شيئ.
جدول مباريات ونتائج اليوم
|
المباراة
|
النتيجة
|
نادي نكانا
بترو إتليتيكو
|
1
1
|
المريخ
إنيمبا
|
3
صفر
|
بلاتينوم
سيمبا
|
1
صفر
|
الأهلي
سونيديب
|
1
صفر
|
بوينجيدي
مازيمبي
|
1
2
|
أشانتي كوتوكو
الهلال السوداني
|
صفر
1
|
كايزر
بريميرو أوغستو
|
صفر
صفر
|
ريسنج أبيدجان
حورويا كوناكري
|
1
1
|
أهلي بنغازي
الترجي التونسي
|
صفر
صفر
|
الملعب المالي
الوداد الرياضي
|
1
صفر
وتلعب مباراة بلوزداد ضد نادي غورمايا يوم السبت الموافق 26 ديسمبر الساعة 9.45 مساءًا بتوقيت القاهرة و10.45 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يتم لعب مبارا مولودية الجزائر ضد الصفاقسي يوم الإثنين الموافق 28/12/2020 الساعة 9.45 مساءًا بتوقيت القاهرة و10.45 مساءًا بتوقيت السعودية.
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الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
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تعافي
107,961
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وفيات
7,209
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