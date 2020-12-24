مختار مختار يجهز محمد رمضان للظهور مع الإنتاج الحربى أمام ذئاب الجبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبه محمد رمضان القادم من صفوف مصر المقاصة فى الميركاتو الصيفى الأخير للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة، حيث غاب اللاعب عن مباريات الإنتاج السابقة بعد تعرضه لكدمة فى الرأس تسببت فى تعرضه لغيبوبة بسيطة.

ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.